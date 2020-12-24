شكرا لمتابعة خبر عن توجيه من "الشؤون الإسلامية" بشأن خطبة الجمعة المقبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 10/ 5/ 1442هـ بعموم مناطق المملكة للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها، وحرمة تعاطيها.

ويتضمن موضوع الخطبة " أهمية حفظ الناشئة منها، ووجوب الإبلاغ عن مروجيها، وذلك لما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد ".

وكان وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تحدث عن تفاصيل طي قيد بعض خطباء الجمعة في عدد من المناطق بالمملكة.

وقال " آل الشيخ "، خلال حواره عبر قناة " العربية "، إن طي قيد بعض الخطباء لا يعني انتماءهم لجماعة الإخوان أو التشبع بأفكارها، لكن القرار يأتي لعدم تنفيذهم توجيهات الوزارة أو التباطؤ في نشر بيان هيئة كبار العلماء حول خطر فئة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببيوت الله والخطباء الذين تتوفر فيهم الشروط، مبينا أن الوزارة تمتلك بالفعل العديد من الطلبات لشغل هذه المواقع من خريجي الكليات الشرعية وحاملي الماجستير في العلوم الشرعية.