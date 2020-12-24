«الشثري» يوضح حكم الشرع حال عدم رغبة الورثة تقسيم العقار

قال الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، إنه حال سكن الورثة في بيت ورثوه عن أبيهم يكون لكل واحد منهم ملك فيه بقدر نصيبه من الميراث، ويكون لكل منهم بمثابة من ملك جزءًا من هذه الدار ولا يلزمهم بيعها.

جاء ذلك ردًا على تساؤل أحد المشاهدين قال فيه: «توفي والدي - رحمه الله - وترك لنا عمارة نسكن فيها نحن جميع الورثة ولا نرغب في التقسيم؛ لأنه بيت العائلة فما الحكم في ذلك؟».

وأضاف «الشثري»، خلاله لقائه ببرنامج «فتاوى» المذاع على قناة «السعودية»، أن كون الورثة يسكنون في الدار وينتفعون بها فهذا نوع من أنواع تقسيم الميراث ولا يلزمهم البيع، ما دام جميع الورثة راضين بذلك هانئين به غير مُطالِبين ببيعه.

اقرأ أيضًا:

الشيخ «المطلق»: حالة تسمح بمراجعة المطلقة منذ 6 أشهر بدون عقد جديد