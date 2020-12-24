مدير الصحة بمجلس التعاون: رافضو اللقاح يستهدفون العاطفة.. والتطعيمات آمنة

قال مدير الصحة العامة في مجلس التعاون الخليجي الدكتور أحمد العمار، إنَّ رافضي لقاح كورونا لايتحدثون علمياً بل يستهدفون العاطفة ومنهجنا الصحي يسير خلف براهين علمية مثبتة.

وأضاف «العمار»، خلال لقائه برنامج الراصد المذاع على قناة «الإخبارية»: «إن رسالتنا في الطب تقوم على البراهين العلمية والثقة في وزارة الصحة والطبيب المعالج ومسار النظام الصحي والدارسات، ويكون رأي الخبير آخر مصدر يتم الاستناد إليه».

واستكمل مدير الصحة العامة، أن الدراسات (بشأن فيروس كورونا) تؤكد أن اللقاحات آمنة فعالة وشارك آلاف الأشخاص وتم خلالها مقارنات، كما أن دول العالم المتقدم أخذت تلك اللقاحات قبلنا واستثمروا فيها، مشددًا على أن مناهضي اللقاحات لا يستمع أليهم ولا يقتنع بهم إلا الأشخاض ذوي المستوى التعليمي المتدني.

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