«هدف» يجدد التذكير بشروط الالتحاق ببرنامج التزيين النسائي

أعاد صندوق التنمية البشرية هدف، التذكير بشروط التحاق المواطنات الراغبات في التسجيل ببرنامج التزيين النسائي.

وأشار صندوق هدف إلى أن البرنامج يهدف إلى تأهيل 1200 من القوى العاملة الوطنية النسائية وتدريبهن نظريًّا وعمليًّا وتوظيفهن في مجال التزيين النسائي وفق آليات وضوابط محددة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية وبتنفيذ من معهد نضرة للتدريب النسائي.

شروط الالتحاق

وحدد صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، الشروط الضرورية والأساسية اللازم توافرها في المتقدمات للإلتحاق بالبرنامج، وتتمثل في:

- أن تكون سعودية الجنسية.

- ألا يقل عمرها عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة.

- أن تكون مسجلةً في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

- ألا تكون المتقدمة طالبةً أو موظفةً في القطاع العام أو الخاص أو لديها سجلًا تجاريًا أو تتقاضى راتبًا تقاعديًا.

- ألا يكون قد سبق لها وأن استفادت من برامج التدريب المحددة في الاتفاقية علمًا بأنه يحق للمتدربة برنامج تدريبي واحد فقط.

آلية الدعم

وبيّن صندوق تنميو الموارد البشرية هدف، أن آلية دعم مرحلة التدريب تتمثل في تحمل الصندوق تكاليف التدريب بما لا يتجاوز (6,000) ريال شهريًا للمتدرب الواحد بحيث لا تقل مدة التدريب عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر تدريبية.

وحدد صندوق "هدف"، أن صرف تكاليف برامج التدريب للجهة المدربة يكون على دفعتين وفقًا للتالي:

- الدفعة الأولى: عند اجتياز المتدرب البرنامج التدريبي وحصوله على شهادة البرنامج التدريبي من جهة الاعتماد التي يقرها الصندوق وتمثل نسبة 35% من تكاليف التدريب الاجمالية.

- الدفعة الثانية: عند توظيف المتدرب في نفس مجال التدريب خلال أربعة أشهر من تاريخ حصوله على شهادة البرنامج التدريبي من الجهة التدريبية واستمراره في العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بموجب التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية وتمثل نسبة 65% من تكاليف التدريب الاجمالية.

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