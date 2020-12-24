راصد جوي: تساقط الأمطار والثلوج على المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

موجة تستمر حتى 7 من يناير المقبل..
توقع الراصد الجوي عبدالله الحربي، أن تشهد المملكة تساقط الأمطار والثلوج خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وعبر حسابه على تويتر، قال الحربي: ما يخص تساقط الثلج شمال شرق المملكة، فإن قيم المنخفض مساء الأحد وفجر الإثنين متدنية، ونقاط التبريد مهيأة.. وذلك وفق النموذج الأوروبي.
وفيما رأى الحربي أن الأمطار المتوقعة ستكون متجمدة (سليت)، أشار إلى أن فرص الأمطار ستكون قادمة خلال الـ٢٤ ساعة المقبلة.
ونوّه الحربي إلى أن نماذج الرصد الليلية تفيد بمرور البلاد بحالة مطيرة حتى السابع من يناير المقبل، متسائلًا: هل تعود مقولة يناير والخير ثاير؟
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