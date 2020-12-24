رحالة سعودي يقضي شهر العسل في 7 دول

كشف الرحالة السعودي براك أبوعبدالله، عن أنه قضى شهر العسل في ٧ دول، وذلك بعد رحلة طيران من الكويت إلى ألمانيا، وعند وصوله اشترى سيارة من ألمانيا ورجع فيها من ألمانيا إلى الكويت مرورًا بـ6 دول، قطع خلال الرحلة ٨٤٠٠ كم، بمدة تجاوزت شهراً ونصف، واصفاً الرحلة بأنها كانت مميزة وممتعة، وأن أولاده حاليا يطالبونه بتكرارها، جاء ذلك خلال لقائه بفريق اتحاد الصحافة السياحي.

وأضاف أبوعبدالله: كانت بدايات شهر العسل كرحلة في الكويت حيث كنت أعيش في الكويت وتأثرت في تلك الفترة بالإخوة الكويتيين؛ حيث كانوا مشهورين بالسفر على مدار السنة.

وقال: زرت أكثر من ٩٠ دولة حول العالم، وتختلف كل رحلة عن الأخرى حسب التنظيم والترتيب واختيار الوقت المناسب، هناك دول تصلح زيارتها في الشتاء وأخرى في الصيف وهكذا، بالإضافة للبحث عن التكلفة، وأنا مشهور عني «السفر الاقتصادي» لذلك أرتب الرحلة في وقت مبكرجدا، وأستعين بمشورة الزملاء أو مكاتب السياحة من نفس الدولة التي أسافر إليها أو أعمل الحجوزات بنفسي.

وحول التعريف بمعنى الرحالة قال: يختلف التعريف من شخص لآخر وبالنسبة لي تعريفي لها هي من يوثق رحلاته، وهي هواية الإنسان المحب للسفر والاكتشاف.

