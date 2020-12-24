بالفيديو.. قصة مواطن سعودي بترت ساقه بسبب السكري فأصبح بطلًا يرفع راية وطنه

روى المدرب نواف عسيري، قصة نجاحه رغم تعرضه لبتر في قدمه، والمشاركة في التجهيز لبارالمبية «باريس 2024».

وأضاف «عسيري»، أن أحد أسباب إصراره، هو طفله المعاق الذي مثَّل دفعة له للتحمس، قائلًا: «أردت القيام وتجاوز الألم لكي أحمله فلم أكن أريده أن ينكسر حينما يرى قدم أبيه وقد بترت ولا يشعر أن الحياة توقفت».

وتابع، الحاصل على شهادة الحزام الأسود الفخرية من الاتحاد السعودي للتايكوندو، أن الله عوضني بالصبر، وبإخواني وأصدقائي الذين كانوا داعمين لي وآمنوا بأن «الجبل لا ينهار».

ووجه «عسيري» رسالة أمل لمن يتعرَّض لظروف صعبة قائلا: «لا بد من الثقة بالنفس خاصة لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات، مع ممارسة الرياضة ووجود داعمين لهم؛ بحيث يجدون يدا تمتد إليهم ببداية الطريق.

وأضاف: أننا نعد للبارالمبية بفريق سعودي جبار نبدأ بأعمار صغيرة للمشاركة في «بارالمبية باريس 2024» ونبارك للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لأولمبياد 34 استضافة المملكة، وستكون لدينا فرصة كاملة للمشاركة.