السعودية اليوم / أمانة الباحة تصادر وتتلف 9183 كجم من المواد غير الصالحة للاستهلاك



‎الباحة 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

أكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, أن التقارير الصادرة من أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها قامت خلال الفترة الماضية بـ 3331 جولة رقابية على المحلات والأسواق والمناشط والفعاليات والتجمعات.

وحررت خلال الجولات الرقابية 54 مخالفة مرتبطة بعدم الإلتزام بالبروتكولات الصحية المعتمدة، والتساهل في تطبيق الإجراءات الإحترازية المتعلقة بمكافحة

ونوه الدكتور السواط بما تضمنته التقارير الخاصة بجهود الأمانة وبلديات المنطقة، تجاه تطهير وتعقيم الشوارع والمنتزهات والحدائق والميادين العامة، مبيناً أن الفرق المكلفة تولت تطهير 14.328 موقعاً خلال الأسابيع الماضية، باستخدام 1078 آلية مجهزه لهذا الغرض, ورفعت 31.908 متر مكعب، من الأنقاض ومخلفات البناء، وأزالت 44000 طن من النفايات المنزلية وفق الأساليب البيئية المناسبة.

// انتهى //

01:33ت م

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‎الباحة 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واسأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, أن التقارير الصادرة من أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها قامت خلال الفترة الماضية بـ 3331 جولة رقابية على المحلات والأسواق والمناشط والفعاليات والتجمعات.وحررت خلال الجولات الرقابية 54 مخالفة مرتبطة بعدم الإلتزام بالبروتكولات الصحية المعتمدة، والتساهل في تطبيق الإجراءات الإحترازية المتعلقة بمكافحة كورونا ، إلى جانب مصادرة وإتلاف 9183 كجم من المواد غير الصالحة للإستهلاك، وعلى ضوء ذلك تم التعامل مع الحالات المخالفة وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية.ونوه الدكتور السواط بما تضمنته التقارير الخاصة بجهود الأمانة وبلديات المنطقة، تجاه تطهير وتعقيم الشوارع والمنتزهات والحدائق والميادين العامة، مبيناً أن الفرق المكلفة تولت تطهير 14.328 موقعاً خلال الأسابيع الماضية، باستخدام 1078 آلية مجهزه لهذا الغرض, ورفعت 31.908 متر مكعب، من الأنقاض ومخلفات البناء، وأزالت 44000 طن من النفايات المنزلية وفق الأساليب البيئية المناسبة.// انتهى //01:33ت م0238

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