السعودية اليوم / تونس تسجل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 8 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

سجلت تونس 1677 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 125 ألف حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4275 حالةً.

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01:03ت م

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تونس 8 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واسسجلت تونس 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 38 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 125 ألف حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4275 حالةً.// انتهى //01:03ت م0237

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