اقتصادي / أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة كلية أهلية



المدينة المنورة 8 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 23 ديسمبر 2020م واس

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصة استثمارية تتمثّل في إنشاء وتشغيل وصيانة كلية أهلية لمدة عقد تصل إلى 25 سنة عبر بوابة الاستثمار البلدي " فرص".

وأوضحت الأمانة أن الموقع الاستثماري يقع على مساحة تبلغ 443654 متراً مربعاً، ومدة عقد طويلة المدى تصل إلى 25 سنة، مبينة أن الفرصة الاستثمارية تأتي حرصاً على تنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة المنورة عبر صناعة وطرح فرص استثمارية بمواقع مميزة.

ودعت أمانة المدينة المنورة عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية، فيما حدّدت الثاني من فبراير من العام 2021م موعداً لقبول العطاءات وفتح المظاريف.

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