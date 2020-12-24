السعودية اليوم / أمطار متفرقة على محافظة الليث



الليث 8 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وصواعق رعدية ممطرة على أجزاء متفرقة من محافظة الليث والمراكز التابعة لها من القرى والهجر، شملت مركز غميقة، وبني يزيد، والفحو، وجدم، وصلاق، وحفار والديه ، وبريدة، والمرتفعات الجبلية وبعض الهجر التابعة لها وأجزاء من الطريق الدولي ( جدة ، الليث ، جازان) سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

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