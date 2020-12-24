

مكة المكرمة 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم معالي مدير عام معهد الادارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمعهد لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتدريب العاملين في قطاع الحج والعمرة، في حين استعرضت الوزارة الجهود المقدمة لإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين.

من جهته أشاد معالي مدير عام المعهد بالبرامج والخدمات التي قدمتها الوزارة عبر استخدامها لأحدث التقنيات لتسهيل أداء مناسك العمرة والزيارة.

// انتهى //

23:46ت م

0226





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يستقبل مدير معهد الإدارة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.