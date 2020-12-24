السعودية اليوم / شرطة الجوف تضبط عدداً من مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية



سكاكا 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

ضبطت شرطة منطقة الجوف عدداً من مخالفي لائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.

وتتابع شرطة الجوف خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

// انتهى //

23:34ت م

0224



سكاكا 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واسضبطت شرطة منطقة الجوف عدداً من مخالفي لائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.وتتابع شرطة الجوف خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد // انتهى //23:34ت م0224

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