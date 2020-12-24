‎السعودية اليوم / صحة الجوف تنفذ 320 جولة توعوية ضمن حملتها #عشان_الجوف



سكاكا 8 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

نفّذت صحة الجوف 320 جولة توعوية ضمن حملتها للتصدي لفيروس

وأوضحت صحة الجوف أن الجولات شملت جولات توعية صحية بمشاركة فريق التطوع الصحي، حيث كانت الجولات على المطاعم والمقاهي والأسواق، وحث العاملين والزوار على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من

// انتهى //

23:18ت م

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سكاكا 8 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واسنفّذت صحة الجوف 320 جولة توعوية ضمن حملتها للتصدي لفيروس كورونا المستجد #عشان_الجوف .وأوضحت صحة الجوف أن الجولات شملت جولات توعية صحية بمشاركة فريق التطوع الصحي، حيث كانت الجولات على المطاعم والمقاهي والأسواق، وحث العاملين والزوار على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلى تنفيذ جولات توعوية لطريقة التسجيل بتطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا، حيث قامت الفرق بتعليق منشورات تدل على أهمية وطريقة التسجيل بالتطبيق.// انتهى //23:18ت م0222

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