السعودية اليوم / مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يدشن برنامج منسق الرعاية للأمراض المزمنة



جدة 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

دشن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة اليوم، برنامج منسق الرعاية لمسار الأمراض المزمنة في مركز صحي " الشراع " التابع للمجمع، وذلك ضمن مسارات نموذج الرعاية الصحية بالمجمع.

وأوضحت مسؤولة مكتب نموذج الرعاية المستقبلية بالمجمع الدكتورة هناء الجهني أن البرنامج يهدف إلى تقديم العناية الكاملة للمرضى المصابين بالأمراض غير المعدية، وأن دور منسق الرعاية يتركز على تحسين تجربة المرضى وذويهم، ومساعدتهم في إدارة الحالة الصحية لهم ذاتياً والتعامل الأمثل مع المشاكل النفسية والاجتماعية، وأيضاً على التنسيق لتلقي الخدمة بين مختلف مستوياتها.

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23:10ت م

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