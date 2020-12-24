مؤسسة التقاعد تبدأ إيداع معاشات ديسمبر

2020-12-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت مؤسسة التقاعد إيداع المعاشات التقاعدية، اليوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر ديسمبر.

وتم تقديم إيداع معاشات شهر ديسمبر للمستفيدين، حيث يوافق موعد الصرف إجازة رسمية وهو يوم الجمعة.

يأتي ذلك ضمن التزام المؤسسة العامة للتقاعد بتحويل المعاشات التقاعدية لحسابات عملائها البنكية المختلفة وفقًا لموعد الصرف المحدد.

قنوات الخدمة الرقمية:

وجددت التقاعد دعوتها لعملائها إلى الاستفادة من قنوات الخدمة الرقمية والهاتفية لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الخدمات الإلكترونية والإجابة عن جميع الاستفسارات من خلال مركز الاتصال: 8001248889- 920014000 أو حساب العناية بالعملاء في تويتر @PPA_Care أو البريد الإلكتروني: [email protected] أو عبر المحادثة الفورية في بوابة المؤسسة الإلكترونية.

يُشار إلى أن المؤسسة قد كثفت مجهوداتها مؤخرًا نحو توجيه عملائها إلى خدماتها الإلكترونية لتنفيذ جميع الخدمات والمعاملات إلكترونيًّا بشكل مباشر وفوري؛ تحقيقًا لهدفها الإستراتيجي المتمثل في أَتْمَتَة جميع المعاملات والخدمات بحلول عام 2022م.

