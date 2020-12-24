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رسالة مهمة من سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة لـ المواطنين
متابعات الخليج 365 - الرياض
نوهت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن إلى أنه سيتم إغلاق السفارة خلال العطلة الرسمية في الولايات المتحدة.
وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “نود تنويه المواطنين الكرام أن سفارة المملكة في واشنطن ستكون مغلقة خلال فترة العطلة الرسمية في الولايات المتحدة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة 25 ديسمبر”.
وأضافت أنه يستأنف العمل يوم الاثنين 4 يناير 2021، في حالة الطوارئ يرجى الاتصال على أرقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة.
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