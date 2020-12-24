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محاكمة رجل أعمال ألقى آلاف العملات المزيفة على عمال في دبي
متابعات الخليج 365 - متابعة
باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة رجل أعمال أوروبي لحيازته مبالغ مالية مزيفة، وبثه مقطع فيديو على “إنستجرام” وهو يرمي الأموال من سيارته على عدد من العمال الآسيويين.
وأعلنت شرطة دبي أنها رصدت مقطع فيديو لعشرات من العمال يتزاحمون على سيارة المتهم، وهو من الجنسية الأوكرانية وهو يرمي مبالغ مالية من سيارته متفاخرًا، فلاحقته واكتشفت بعد ضبطه أن الأموال التي يتباهى برميها مزيفة، وذلك لنشر الفيديو على حسابه بهدف زيادة عدد متابعيه.
وأضافت الشرطة أنه تم تفتيش منزل رجل الأعمال، وعثرت الشرطة على 740 ألف دولار و764 ألف يورو جميعها مزيفة.
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