شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطمئن الجميع: لقاح كورونا مهم وآمن تماماً.. والأهم الجرعة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بشر المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، المواطنين والمقيمين بقرب انتهاء جائحة كورونا، مع وصول لقاحات مكافحة الفيروس.

وقال العبدالعالي إن عملية إعطاء اللقاح للفئات ذات الأولوية تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أهمية الجرعة الثانية، مؤكدا أن الأوضاع الطبية للفئات التي حصلت على اللقاح طيبة، مضيفا أن وزارة الصحة تنتظرهم للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.

وشدد متحدث الصحة على أهمية الجرعة الثانية، والتي تسهم في الوصول إلى المناعة اللازمة لمقاومة فيروس كورونا، مؤكدًا أن المدة الزمنية الفاصلة بين الجرعتين 21 يومًا.

وأشار إلى أن المملكة من أوائل الدول التي تلقت لقاح كورونا وتم تسجيله بعد التأكد من فعاليته ومأمونيته.

وفيما يتعلق بوضع من يعاني من الحساسية قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إنه إن كانت الحساسية يسيرة أو من بعض الأمور في المأكولات أو غيرها من العوامل المحيطة فلا يوجد مشكلة في تلقي اللقاح لكن الحساسية الشديدة التي تؤدي إلى التنويم أو حمل أدوية معينة يحملونها معهم في أغلب الأوقات فهؤلاء هم من يوصى بعدم حصولهم على اللقاح.

التسجيل للحصول على اللقاح:

وتطرق المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة لمؤشرات التسجيل للحصول على اللقاح، وقال إن عدد المسجلين للحصول على ‫لقاح كورونا‬ في المملكة يقترب من 400.000 مسجل حتى الآن من الفئات ذات الأولوية في هذه المرحلة.

وأكدت وزارة الصحة مجانية الحصول على لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وأبانت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، كالتالي:

المرحلة الأولى:

من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

المرحلة الثانية:

المواطنون والمقيمون ممن تجاوز عمرهم ٥٠ سنة + باقي الممارسين الصحيين، من لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين ٣٠ – ٤٠.

المرحلة الثالثة:

وتشمل جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح، لافتةً أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود المباركة والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا والتي كان لها دور واضح بفضل الله في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، كما أن المملكة أعلنت سابقًا أنها ستكون بإذن الله من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية لمعايير الفعالية والأمان بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات وعن طريق منشأة كوفاكس الدولية.

موعد الجرعة الثانية من اللقاح:

وفيما يتعلق بشأن الجرعة الثانية من اللقاح أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا ستكون بعد مرور 21 يومًا من تاريخ تلقي الجرعة الأولى.

وقال العبدالعالي إنه بحمد الله بدأت الأسبوع الماضي المراحل المهمة في مواجهة هذه لجائحة من خلال اقترابنا إلى النهايات التي ننشدها جميعًا بوصولنا إلى مراحل السيطرة التامة.

وبين المتحدث باسم وزارة الصحة أن الهيئة العامة للغذاء والدواء قامت بفحص اللقاح فور وصوله، مؤكدًا أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح لم تظهر عليهم أية أعراض جانبية.

بدء التسجيل للحصول على اللقاح

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من يوم الثلاثاء 15-12-2020 ، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.

تطورات فيروس كورونا المتحور

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أكد في وقت سابق أن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة ويُتابع باهتمام، حيث حرصت القيادة الرشيدة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى يتم فهم أثر هذا التحور في الفيروس.

وأوضح الربيعة، أن الفيروس المتحور ليس أشد ضراوة من الفيروس الدارج حاليًا، مشيرًا إلى أن فعالية اللقاحات غالبًا لن تتأثر بهذا التحور، وهذه أمور مبشرة بالخير، فيما لا يزال تقييم سرعة انتشاره تحت الدراسة.