شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ 100 ألف والإحالة للنيابة.. الداخلية تكشف عقوبة التجمعات والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة الداخلية عن ‏عقوبة تجمع المتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن عقوبة التجمعات تصل إلى 100 ألف ريال، موضحة أنه يتم في المرة الأولى معاقبة المنشأة أو المسؤول عن ذلك بغرامة 5 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد على 100 ألف ريال، فيما تتم معاقبة كل من حضر أو من دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها بغرامة 5 آلاف ريال، وفي المرة الثانية تعاقب المنشأة أو المسؤول عن ذلك بغرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل شخص زاد على الأعداد المنصوص عليها، فيما تتم معاقبة كل من حضر أو من دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها بغرامة قدرها 10 آلاف ريال.

وفي المرة الثالثة، وفق الوزارة، تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على المنشأة أو المسؤول عن ذلك، وإحالة المسؤول للنيابة العامة.