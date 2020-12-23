شكرا لقرائتكم الأرصاد تتوقع سحبًا رعدية ممطرة وضبابًا على عدد من المناطق.. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-24 الأرصاد تتوقع سحبًا رعدية ممطرة وضبابًا على عدد من المناطق.. غدًا متابعات الخليج 365 - الرياض توقع المركز الوطني للأرصاد سماء غائمة جزئيًّا وهطول أمطار متفرقة على وسط وشمال شرق المملكة، غدًا الخميس. وأضاف المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات الطائف. كما يتوقع، بمشيئة الله، تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة. ومن المتوقع أيضًا أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في مكة المكرمة وجازان، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 5 درجات مئوية في طريف.



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