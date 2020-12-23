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أسعار الذهب تقفز مع هبوط الدولار
متابعات الخليج 365 - متابعة
قفزت أسعار الذهب بما يصل إلى واحد بالمائة الأربعاء، مدعومة بانخفاض في قيمة الدولار.
يأتي ذلك بينما تمسك المستثمرون بالأمل حيال حزمة تحفيز أمريكية حتى بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيعها.
وكان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.8 بالمائة إلى 1873.71 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمائة لتسجل 1878.20 دولار للأونصة.
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