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القبض على شخص امتهن سرقة العمالة أثناء توصيلهم بمكة
تحت تهديد السلاح
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على شخص في العقد الرابع من العمر، من أرباب السوابق، بعد أن قام بإيهام أحد العمالة الوافدة بدعوى توصيله مقابل مبلغ مالي بمحافظة الجموم، ثم القيام بسلبه تحت تهديد السلاح “مسدس”، وسرقة ملغ 5 آلاف ريال وأوراق ثبوتية وهواتف نقالة.
وأوضحت شرطة منطقة مكة المكرمة أنه تم استكمال الإجراءات الأولية بحقه تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.
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