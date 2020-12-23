تعاون بين «الثقافة» و«إعمار اليمن» لحماية الآثار والإرث الثقافي

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جدة - خالد شويل - انطلاقاً من دعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للأشقاء في الجمهورية اليمنية في مختلف المسارات، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية، أعلن وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان توقيع مذكرة تعاون بين الوزارة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لمساعدة الأشقاء في دعم الجهات المختصة للعمل على حماية الآثار والإرث الثقافي اليمني.



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