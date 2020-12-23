شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يوجه خطباء الجمعة بالتحذير من المخدرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع والمساجد بمناطق المملكة بتخصيص خطبة صلاة الجمعة القادمة عن خطر المخدرات. وقال آل الشيخ عبر حسابه في «تويتر»: «وجّهت زملائي الخطباء بعموم مناطق ⁧‫المملكة⁩ بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 10 / 5 / 1442هـ للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها المتعدية، وبيان حرمة تعاطيها، وأهمية حفظ الناشئة، والتأكيد على وجوب الإبلاغ عن مروجيها، إيماناً منا بأهمية رسالة خطبة الجمعة في التوجيه والمساهمة في أمن المجتمع».



كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ يوجه خطباء الجمعة بالتحذير من المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.