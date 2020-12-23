شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة بظهران الجنوب تجهز قاعة اختبارات باسم قائدها المتوفى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اعتمدت مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية في محافظة ظهران الجنوب قاعة للاختبارات باسم قائد المدرسة المتوفى محمد أحمد الوادعي الذي عمل قائدا في المدرسة لأكثر من عشر سنوات، إذ وافته المنية العام الماضي بعد تقاعده.

وجهزت المدرسة بقيادة قائدها الحالي مسفر كباس صبحان، لجنة اختبارات للطلاب الحاضرين في المدرسة، ويتم اختبارهم في القاعة عن طريق المنصة، وتم تعقيم القاعة وتجهيزها بأجهزة الحاسب وشبكة إنترنت ليتسنى للطلاب أداء اختباراتهم مع زملائهم.

وتعتبر هذه بادرة من زملاء قائدهم السابق وإحياءً لذكراه.