شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قائدة مدرسة تستعين بشخصية كرتونية أثناء توزيع الشهادات على الطلاب في منازلهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو قائدة مدرسة أهلية تستعين بشخصية كرتونية أثناء توزيع الشهادات المدرسية على الطلاب في منازلهم.

وأثارت هذه المبادرة الطريفة من قائدة المدرسة، إعجاب المواطنين الذين أشادوا بهذه الفكرة الرائعة، والتي حظيت بتفاعل لافت من قبل أولياء الأمور.

وكان أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة قاموا بأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442هـ، لأول مرة " عن بعد "، وذلك عقب قرار وزارة التعليم في إجرائها من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، مؤكدة استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب ومعالجة الفاقد التعليمي.