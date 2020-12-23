«الصحة»: 500 ألف شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، أن أكثر من 500 ألف شخص سجلوا في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأربعاء، إن أعداد المسجلين لأخذ اللقاح ختى الآن بلغت 500 ألف و178 شخصًا، مطالبة المواطنين والمقيمين بالمبادرة بالتسجيل على تطبيق صحتي.

وجددت وزارة الصحة التأكيد على مأمونية لقاح كورونا، مؤكدة أنه مجرب ومعتمد وفعّال.

وطمأنت وزارة الصحة في مقطع توعوي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، المواطنين بشأن القاح، قائلة: إنه لا يؤثر على الجينات.

وكانت وزارة الصحة كشفت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 352418 حالة، وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6148 حالة، فقد تم تسجيل 9 حالات وفاة، و169 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.