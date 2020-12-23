بالفيديو.. «الزكاة والدخل» تكشف متطلبات الفوترة الإلكترونية وآلية عملها

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، إن الفوترة الإلكترونية هي عملية تحويل الفواتير الورقية إلى فواتير إلكترونية سهل معالجتها وتحليلها ومشاركتها إلكترونيًّا بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل.

وأوضحت الهيئة، عبر فيديو توضيحي على حسابها الرسمي بتويتر، أن الفاتورة الإلكترونية هي نفس الفاتورة العادية، لكنها تكون صادرة من نظام إلكتروني بين أي تاجر خاضع لضريبة القيمة المضافة والمشتري؛ لكن الفاتورة الورقية أو المكتوبة بخط اليد أو المصورة أو المطبوعة عن طريق برامج تحرير النصوص وتحليل الأرقام فلا تعتبر فاتورة إلكترونية.

وكشفت عن أن آلية عمل الفوترة الإلكترونية لها حالتان الأولى أن تكون عملية البيع والشراء بين منشأتين تجاريتين فيتم تبادل الفواتير عن طريق نظامerp أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية، أو تكون العملية بين منشأة خاضعة لضريبة القيمة المضافة وفرد عن طريق جهاز الكاشير الشهير؛ وبناء على ذلك أصدرت الهيئة متطلبات أساسية لا بد من توافرها في النظام الإلكتروني كحد أدنى عن أي تاجل والتي تتمثل في القدرة على الاتصال بالإنترنت ووجود نظام محاسبي متوافق مع أنظمة المملكة التقنية وقابل للعمل مع واجهة التطبيقات api.

وأشارت الهيئة إلى أنه اعتبارًا من 4 ديسمبر الجاري يجب على المنشآت إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية.

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