الداخلية: عقوبة التجمعات المخالفة في الأسواق تصل لـ10 آلاف ريال والإحالة إلى النيابة

جددت وزارة الداخلية التذكير بمخالفة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الوقائية.

وقالت الوزارة إنه في حال المرة الأولى للمخالفة، تكون عقوبة النشأة أو المسؤول: 5000 ريال عن كل شخص زاد عن العدد المنصوص عليه بما يزيد على 100000 ريال، وتكون عقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك 5000 ريال.

وحال المخالفة للمرة الثانية تكون 10000 ريال عن كل شخص زاد عن الأعدد المنصوص عليها و10000 ريال عقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك.

وتابعت الوزارة أنه حال المخالفة للمرة الثالثة، تتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة ويُحال الحضور أو الدعوة للحضور أو المتسبب بذلك.

واستكملت أنه في حال كانت المنشأة تابعة لقطاع خاص، وتم تكرارها للمرة الأولى يتم الغلق 3 أشهر وحال تكرارها للمرة الثانية يتم الإغلاق 6 أشهر.

نوهت الوزارة على كل من يعلم أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكانه، على الرقم المجاني 999 بجميع المناطق باستثناء مكة والرياض يكون الإبلاغ على الرقم 911.

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