الحصيني: الخميس.. أقوى موجة برد منذ دخول مربعانية 1442هـ على بعض المناطق

توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني موجة برد من شبه قوية الى متوسطة على أجزاء واسعة من مناطق المملكة العربية السعودية والخليج، متوقعًا أن تكون أقوى موجة برد منذ دخول مربعانية 1442هـ، وتكون بدايتها، غدًا الخميس، على مناطق الشمالية وتبوك ثم الجوف فحائل متوقع عليها موجة برد شبه قوية.

وتابع «الحصيني»: متوقع أن تسجل الصغرى في المناطق الشمالية والجوف وتبوك وحائل بين الصفر وثلاث درجات مئوية والكبرى بين 13 و18 درجة مئوية، ومتوقع موجة برد متوسطة القوة على القصيم والرياض، تتراوح فيها درجة الحرارة الصغرى بين 3 و7 درجات مئوية، والعظمى بين 13 و19 درجة مئوية.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع بتقريره لطقس الغد الخميس، فرصة مهيئة؛ لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات الطائف، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا وهطول أمطار متفرقة على وسط وشمال شرق المملكة، مع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.