«الأرصاد» عن طقس الخميس: سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الخميس، فرصة مهيئة؛ لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسبر، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات الطائف.

وأضاف المركز، عبر موقعه الإلكتروني، من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا وهطول أمطار متفرقة على وسط وشمال شرق المملكة، مع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

واستكمل «الوطني للأرصاد»، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية لشمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة بالجزء الشمالي والأوسط وجنوبية لجنوبية شرقية بالجزء الجنوبي، وارتفاع موج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالته متوسط الموج إلى مائج.

وتابع المركز، أن الخليج العربي، يشهد، غدًا الخميس، رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، غدًا الخميس، بالدرجة المئوية.