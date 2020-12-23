تعاون بين إمارة مكة ومعهد الإدارة

وجرى خلال الاستقبال استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارة والمعهد لتقديم دورات تدريبية لمنسوبي الإمارة بمختلف مستوياتهم العلمية والوظيفية، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين في المنطقة.
كما استمع الأمير خالد الفيصل إلى إيجاز عن الخدمات التي يقدمها معهد الإدارة في مجالات التدريب والاستشارات وغيرها، إلى جانب شرح عن خطط المعهد المستقبلية المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة.
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