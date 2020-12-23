تعاون بين إمارة مكة ومعهد الإدارة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور بندر بن أسعد السجان، يرافقه مدير عام فرع المعهد بالمنطقة الدكتور ياسر هوساوي، ومدير عام الفرع النسوي بالمنطقة الدكتورة سارة العتيبي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارة والمعهد لتقديم دورات تدريبية لمنسوبي الإمارة بمختلف مستوياتهم العلمية والوظيفية، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين في المنطقة.

كما استمع الأمير خالد الفيصل إلى إيجاز عن الخدمات التي يقدمها معهد الإدارة في مجالات التدريب والاستشارات وغيرها، إلى جانب شرح عن خطط المعهد المستقبلية المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة.