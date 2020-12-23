560 مخالفة سجلتها أمانة عسير

تواصل أمانة منطقة عسير حملاتها التفتيشية والرقابية، وجرى خلال الأسبوع المنصرم إغلاق عدد من المطاعم والبوفيهات، وتحرير 560 مخالفة بسبب سوء النظافة العامة والعاملين، وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية، والعثور على مواد غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى سوء الحفظ والتخزين، وجرى تطبيق عقوبة الإغلاق ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي ينفذها مراقبو الأمانة لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين تزامنًا مع حملة الأمانة الرقابية بالمنطقة.

الحملة مستمرة

أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية لأمانة المنطقة وبلدياتها تواصل أعمالها الرقابية على المطاعم والمنشآت التي تقدم الأغذية بهدف التأكد من سلامتها وصحتها، مبيناً أن حملة الرقابة على المطاعم أسفرت حتى أمس عن زيارة 374 مطعما، المطابقة منها للاشتراطات 230 وغير المطابقة 144، موضحًا أن عدد الغرامات المعتمدة وصل إلى 321 غرامةً، وتم إغلاق 48 منشأة، مشيرًا إلى سحب ما يقارب 76 عينةً لتحليلها في المختبر، مضيفا أن كمية الأغذية التي تمت مُصادرتها 499 لترًا، ووصلت في مجملها إلى 1571 كجم.

إغلاق 7 منشآت نسائية

قامت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارة الرقابة المسائية بعمل جولات ميدانية لأسواق ومولات ومحلات التزيين والمساج النسائي، وذلك ضمن سلسلة الحملات الرقابية التفتيشية على المحلات التي تعنى بالصحة العامة.

وتم إغلاق 7 منشآت مُخالفة تمارس العمل دون تصاريح رسمية وعدم وجود شهادات صحية للعاملات، إضافة إلى تدني مستوى النظافة في بعض المواقع، وضبط مواد مجهولة المصدر والتكوين تم إتلافها مباشرةً.