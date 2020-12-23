إيقاف المياه المعالجة ببحيرة سكاكا

وستفعل الشركة منظومتها المائية من خلال خط ناقل بطول 65 كيلو مترا، لضخ المياه المعالجة ثلاثيا من محطة المعالجة بـ«سكاكا» إلى موقع بيئي بجنوب «مسيج التمريات»، لدعم الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
جاء ذلك خلال استقباله، أمس، الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس محمد بن أحمد الموكلي، ونائبه لقطاع المشاريع والخدمات الفنية، المهندس منصور بن محمد أبوثنين.
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