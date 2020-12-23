الإعلانات المضللة تتصدر مضبوطات الغذاء والدواء

تصدرت الإعلانات التغذوية والطبية المضللة، المخالفات التي ضبطتها هيئة الغذاء والدواء خلال الـ4 أشهر الماضية بـ242 إعلانًا، وجرى إلزام المواقع الإلكترونية بإزالتها، بإلاضافة إلى مخالفات التسويق دون الحصول على التصاريح اللازمة.

كما رصدت الهيئة 9 مستودعات غير مرخصة بجدة تقوم بتخزين مستحضرات تجميلية، وبلغ إجمالي المضبوطات نحو مليون عبوة، وتم إثبات مخالفة المنشآت وإغلاقها، واستدعاء الملاك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، ومن ضمن المضبوطات خلال الجولات التفتيشية ضبط أيضًا 4 مستودعات غير مرخصة، وبلغ عدد المخالفات المضبوطة 909 آلاف مخالفة.

إجراءات احترازية

في خميس مشيط تم ضبط مستودع مخالف يخزن الأغذية دون تطبيق أدنى اشتراطات التخزين، وضبط 32 طنًا من المواد الغذائية وإغلاق المنشأة، كذلك جرى رصد مستودع مخالف يخزن الأغذية دون تطبيق أدنى اشتراطات التخزين، وتم ضبط 32 طنًا من المواد الغذائية، كما أحيلت 5 منشآت في جدة للتحقيق لعدم التزامها بالاحترازات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الهيئة أنه خلال الجولات تم إغلاق منشأة في مدينة الرياض لتخزينها منتجات علفية دون تطبيق اشتراطات التخزين اللازمة، ومصادرة 205 أطنان من المنتجات المخالفة، وتم ضبط شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية مخالفة ومنتهية الصلاحية، بإجمالي 185 ألف عبوة.

استكمال الإجراءات

في المنطقة الشرقية تم ضبط مستحضرات بيطرية مجهولة المصدر، وعددها 74 ألف عبوة مخالفة وإغلاق المنشأة، وفي مدينة تبوك رصدت الهيئة مستودعًا غذائيًا مخالفًا وغير مرخص، وتم ضبط 25 طنًا من المنتجات وإغلاق المنشأة واستكمال الإجراءات بالتعاون مع الجهات الأمنية.

اشتراطات التخزين

بعد جولات رصد وتقصي المخالفات أغلقت الغذاء والدواء‬ مستودعًا في منطقة جازان يزاول نشاطه بدون ترخيص، ويخزن الأغذية في درجات حرارة مرتفعة، وتم ضبط 111 طنًا من المنتجات الغذائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشأة، إلى جانب رصد مستودع يخزن منتجات تجميلية في ظروف غير مناسبة دون تطبيق اشتراطات التخزين الجيد، وتم ضبط 25 ألف منتج مخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشأة.

وفي الدمام تم رصد مصنع منتجات تجميلية غير مرخص، يقوم بإنتاج وتوزيع منتجات غير مدرجة على مستودعات مستحضرات التجميل، وتم ضبط 3500 منتج مخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع.

الإنذارات والبلاغات خلال الربع الثالث من 2020

1352

بلاغًا وإنذارًا

23

بلاغًا عن منتجات رفضت من المنافذ الحدودية بالمملكة

1329

إنذارًا سريعًا للغذاء

البلاغات حسب نوع الغذاء

168

أسماك ومنتجات بحرية

180

فواكه وخضراوات

169

للحوم ومنتجات غذائية