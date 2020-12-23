حفظ الخصوصية

دشنت إدارة المرور جهاز «بنان» الذي يتيح التأكد من هوية المرأة في نقاط التفتيش دون الكشف عن الوجه حفاظا على الخصوصية.

كما تستخدم وزارة الداخلية جهاز «بنان» للكشف عن هوية المجرمين ومعرفة حالتهم الجنائية، فضلا عن حالات الوفيات في حوادث المرور.

وأعربت فاطمة المعلوي وعيدة الحسني ومريم، عن تقديرهن لقيادة المملكة على كل ما تبذله من تسهيلات للمرأة وإعطائها حريتها كاملة في كشف وجهها من عدمه. كما عبر عدد من المغردين على تويتر عن سعادتهم بهذا القرار ووصفوا جهاز البصمة «بنان» بأنه يجسد تسخير التقنية لخدمة المواطنين.

وكان مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة سبق له تدشين الخدمة في موسم حج 1439 بالتعاون مع الأمن العام، وتم استخدامها بشكل فعّال في نقاط الفرز الأمنية وفي المواقع المختلفة.