6 معايير لغرامات الصيد

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لـ«دوت الخليج»، عن نحو 6 معايير لتحديد مبالغ غرامات صيد الكائنات الحية لكل حيوان ضمن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية والحيوانية البرية، مشيراً إلى أنه تم إجراء مسح شامل للوائح والأنظمة الخاصة بالصيد لعشرات الدول، وتم التركيز على الدول المرجعية لتطبيق المعايير، ووصلت الغرامة في الحد الأعلى إلى 400 ألف ريال، والقيمة التقديرية للتعويض في حدها الأعلى إلى 1.5 مليون ريال.

وتشمل المعايير مدى ندرة الحيوان، ومحدودية انتشاره، وقلة تكاثره، ودوره في التوازن البيئي، كذلك الكلفة التقديرية لإعادة الحيوان للطبيعة، وأخيرا مصاريف إكثار الحيوان وزيادة حمايته.