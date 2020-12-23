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دعم للجمعيات بالمدينة المنورة

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ترأس أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن سلمان، الجلسة الأولى للمجلس في دورته الرابعة للعام المالي 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل.

وأقر المجلس اتخاذ الخطوات اللازمة حيال تأسيس الجمعيات العامة والمتخصصة من خلال لجان الدعم الاجتماعي بالمجالس المحلية للمحافظات، مع قيام مركز دعم الجمعيات بالإمارة بإيجاد حاضنةٍ للجمعيات الناشئة، يتم من خلالها تأسيس الجمعيات المقترحة بالدراسة بالتنسيق مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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