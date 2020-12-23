دعم للجمعيات بالمدينة المنورة

وأقر المجلس اتخاذ الخطوات اللازمة حيال تأسيس الجمعيات العامة والمتخصصة من خلال لجان الدعم الاجتماعي بالمجالس المحلية للمحافظات، مع قيام مركز دعم الجمعيات بالإمارة بإيجاد حاضنةٍ للجمعيات الناشئة، يتم من خلالها تأسيس الجمعيات المقترحة بالدراسة بالتنسيق مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
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