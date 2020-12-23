توظيف ذوي الإعاقة

وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، على أهمية مثل هذه الشراكات لتمكين ذوي الإعاقة البصرية والحركية ومن في حكم الإعاقة من أبنائنا وبناتنا، الذين يملكون كل المقومات التي تؤهلهم للانخراط بسوق العمل عاملين ومنتجين.
وأشار مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خالد العبيد إلى أن المبادرة تأتي تضامناً مع اليوم العالمي للإعاقة واستشعاراً بمسؤوليتنا الاجتماعية.
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