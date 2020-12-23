تعيين 14 عائدا من الابتعاث بهيئة التدريس

وكان رئيس الجامعة نائب رئيس مجلس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، قد ترأس الاجتماع الثاني لمجلس الجامعة، والذي عُقد باستخدام تقنية الاتصال عن بُعد، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة، وتم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة حيالها.
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي - أمين مجلس الجامعة - الدكتور سعيد السريعي، أن المجلس وافق على ابتعاث 8 محاضرين ومعيدين، وإعادة هيكلة الجامعة؛ بما يحقق كفاءة الإنفاق، مشيراً إلى أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بعمادات وكليات الجامعة.
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