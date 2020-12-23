مدينة الجبال تحتضن المساكن الدادانية

تشهد محافظة العلا رغم توافد السياح في موسم الشتاء استمرارًا لأعمال التنقيب، التي أسفرت عن اكتشاف أجزاء من مساكن الدولة الدادانية والمعبد المحيط بالحوض الكبير «محلب الناقة» وعلى عدد من الآثار والمنحوتات لتماثيل ضاربة في القدم.

ويحرص المنظمون والمرشدون على إشراك السياح والزوار في أعمال التنقيب التي بدأت منذ عام 2004 ضمن ورشة تشرف عليها الهيئة الملكية للمحافظة.

كما ترجم عدد من الباحثين المتخصصين في الآثار من جامعة الملك سعود بعض النقوش والرسومات في جبل عكمة تلك التراجم التي يستند إليها المرشدون السياحيون في التعريف بالمنطقة وإلقاء الضوء على حياة وأساليب عيش الحضارات القديمة.

مخيمات صحراوية

تحوي محافظة العلا، مخيمات صحراوية باتت سمة يستهدفها السياح في الإجازات، وتتميز المنطقة بجمال جبالها وطبيعتها الخلابة إضافة للمزارع التي تتوسط المدينة.

تشكيلات صخرية

تتميز العلا بالتشكيلات الصخرية التي نحتتها عوامل التعرية فضلًا عن منقوشات تاريخية أثرية تمتد إلى ما قبل الميلاد، وكذلك الجبال المنحوتة التي جذبت السائحين من المملكة ومختلف دول العالم، وأصبحت المنتجعات الصحراوية التي تحتضنها العلا وأنشئت منذ عام 2015، هدفًا ومقصدًا للزوار الذين يستمتعون بالأجواء الخلابة والحصول على خدمة فندقية وسط الصحراء.

وأوضحت مديرة إدارة الجودة بدور البلوي، أن المنتجعات تشهد إقبالًا من مختلف الجنسيات، بل وأصبحت تستهدف حتى شركات إنتاج الأفلام السينمائية التي تتطلع إلى تنفيذ وتصوير أحد أفلامها العالمية بداخل العلا.

برنامج المسح الأثري

يستقطب نخبة من خبراء وعلماء الآثار

يهدف إلى تحقيق التحول المستدام

يهدف إلى تمكين الزوار من التعرف على الثراء الثقافي والتاريخي والطبيعي

تطوير منظومة سياحية مستدامة في العلا

الدادانية

كشف في العلا عن أقدم نماذج للكتابة الدادانية في المنطقة

تطلق على النقوش المكتوبة بخط المسند

كانت منتشرة في مستوطنة دادان شمال شبه الجزيرة

عثر على نقشين ذكر فيهما ملكان من ملوك الدولة الدادانية