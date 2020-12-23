ضيق الوقت والروابط يعوقان القاعات الافتراضية

واجه معلمون وطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية، نحو 6 صعوبات، في الاختبارات النهائية «عن بعد» للفصل الدراسي الأول للعام الحالي، داخل القاعات الافتراضية من خلال منصة مدرستي وبرنامج التيمز «مايكروسوفت فورمز»، وتمثلت أبرز الصعوبات في قصر وقت الاختبار، والتأخر في فتح نماذج الأسئلة للطلاب، وتعذر فتح بعض روابط الاختبار، وظهور بعض فقرات أو أجزاء منها برموز غير واضحة.

حذف الترويسة

أشار معلمون لـ«دوت الخليج» إلى أنهم واجهوا الصعوبات، بمزيد من الإجراءات، والتي من بينها: تمديد الوقت المخصص للاختبار تعويضاً للتأخر الذي صاحب فتح بعض النماذج، علاوة على إيضاح الصور والأشكال البيانية المختفية في بعض الفقرات لجميع الطلاب من خلال مشاركة الصور والأشكال في سطح المكتب عبر مشاركة الشاشة في «التيمز»، وإجراء نسخ لرابط نموذج الأسئلة وفتحه عبر متصفح أو تطبيق آخر، موضحين أنه جرى تدارك الكثير من الصعوبات في الاختبارات، مع التأكيد على جميع المعلمين بحذف «الترويسة» في أعلى نماذج الاختبار، والتقليل قدر المستطاع من الصور والأشكال والرسوم البيانية، والاستعانة بالبرامج التحريرية الحاسوبية المتخصصة في الرموز الرياضية والعلمية في إعداد أسئلة وفقرات المقررات العلمية، لضمان سهولة ظهورها في نموذج الاختبار، والابتعاد عن وضع الرموز الرياضية كصور.

تثبيت الإجابة

لفت معلمون إلى أفضلية أداء الاختبارات من خلال جهاز حاسب مكتبي، أو جهاز حاسب آلي محمول، مزودة بتطبيقات وبرامج حديثة وإصدارات جديدة، لضمان تثبيت الإجابة التي تم اختيارها في أسئلة الاختيار من متعدد، والدخول بالحساب الشخصي لكل طالب عبر منصة مدرستي، وكتابة الاسم الرباعي في الموقع المخصص لمنع تشابه الأسماء الثنائية والثلاثية، مشيدين بسرعة التصحيح الآلي للاختبار، والرصد ومطابقة الدرجات في برنامج «نور».

صعوبات

قصر وقت الاختبار، إذ يتطلب حل بعض فقرات الاختبارات في بعض المقررات، كالرياضيات، إجراء عمليات حسابية مطولة، واستخدام أوراق خارجية لحل المسائل الرياضية والأدوات الهندسية للرسم، تفوق الـ5 دقائق، بينما الوقت المخصص للاختبار في المرحلة المتوسط 20 دقيقة لـ10 فقرات، بمعدل دقيقتين فحسب لكل فقرة.

التأخر في فتح نماذج الأسئلة للطلاب مع بدء الاختبار، واحتسابه ضمن زمن الاختبار، بسبب الضغط الكبير على «سيرفر» المنصة والتيمز، وتسببه في التوقف كلياً عن العمل.

تعذر ظهور بعض الصور «الأشكال»، والرسوم البيانية، والرموز الرياضية والعلمية في بعض نماذج الأسئلة عند بعض الطلاب.

تعذر فتح رابط الاختبار عند بعض الطلاب في بعض المتصفحات.

ظهور بعض فقرات أو أجزاء من الفقرات باللغة الإنجليزية، أو برموز غير واضحة.

ضعف شبكة الإنترنت في بعض المواقع.