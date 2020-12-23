تهنئة رئيس غانا بمناسبة إعادة انتخابه

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس نانا أكوفو أدو بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية غانا. وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين. وأكد ولي العهد للرئيس الغاني، حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجيا له دوام الصحة والسعادة، وللشعب الغاني المزيد من التقدم والرقي.
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