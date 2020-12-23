القوات البحرية تدشن الطائرات العامودية MH-60R

وأعرب الفريق الركن الغفيلي خلال حفل التـدشين، عن فخر القوات البحرية الملكية السعوديـة بانضمام الطائرات العامودية البحريـة القتالية متعددة المهام «MH-60R» تماشـياً مع الأھداف الاستراتيجية للرؤية المستقبلية لوزارة الدفاع، التي تحظى بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وسمو نائب وزير الدفاع.
وأضاف: «أن ھذا النوع من الطائرات يمتلك أحدث التقنيات والمنظومات للحروب المضادة للأهداف السطحية وتحت السطحية، وتنفيذ جميع المهام مع سفن جلالة الملك، في مختلف الأحوال الجوية، مما يعزز من قدرات القوات البحرية لمواجهة كافة التحديات والتھديدات بالمنطقة، ولرفع جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية ولتعزيز الأمن البحري، وإحكام السيطرة البحرية للدفاع عن المصالح البحرية للمملكة».
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