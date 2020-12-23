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السعودية اليوم / أمطار على منطقة القصيم

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بريدة 8 جمادى أول 1442هالموافق 23 ديسمبر 2020 م واس
هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة، على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة و عدد من محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .
// انتهى //
22:49ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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