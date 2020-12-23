السعودية اليوم / سمو أمير حائل يرأس الاجتماع التنسيقي الثاني لتطوير منتزه حائل الوطني



حائل 8 جمادى أول 1442هالموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل "عن بعد" اليوم، الاجتماع التنسيقي الثاني لتطوير منتزه حائل الوطني بحضور المشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطاع الشمالي والشمال الغربي المهندس سلمان الصوينع وعدد من مديري الإدارات ذات العلاقة في المنطقة .

ونوّه سمو أمير منطقة حائل بدعم القيادة الحكيمة للمنتزهات الوطنية في مناطق المملكة، معرباً سموه عن شكره لمعالي وزير البيئة والمياة والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي وفريقه على سرعه اعتماد المشروع والعمل به، حيث اُعتُمِدَ أكثر من 13 مليون ريال للبدء بإيصال المياه للمنتزه، ويتكون المشروع من بحيرات ومناطق ترفيه ومحمية طبيعية ومرافق مساندة .

واطلع سموه علي الخطة التطويرية للمنتزه الذي يستفيد من المياه المعالجة من محطة المعالجة بالمنطقة.

يذكر أن المشروع يقع علي مساحه 30 مليون متر مربع وسيكون معلماً حضارياً وبيئياً متميزاً ويتوقع أن يكون مقصداً للمتنزهين من المنطقة ومن خارجها.

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22:26ت م

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