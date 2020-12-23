السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 553 وفاة جديدة بكورونا



روما 8 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

سجلت إيطاليا ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليوم، إلى أن هذه الحصيلة هي الأعلى أوروبياً، مشيرةً في الوقت نفسه إلى هبوط عدد الإصابات "النشطة حالياً" تحت مستوى 600 ألف الأدنى منذ ستة أسابيع.

وأضافت أن عدد الإصابات المشخصة في آخر 24 ساعة بلغ 14522 حالةً تعادل 3ر8 في المئة من الفحوصات اليومية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 1977370 حالةً منذ تفشي الجائحة.

// انتهى //

22:07ت م

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روما 8 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واسسجلت إيطاليا ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 70395 حالة وفاة بعد تسجيل 553 وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليوم، إلى أن هذه الحصيلة هي الأعلى أوروبياً، مشيرةً في الوقت نفسه إلى هبوط عدد الإصابات "النشطة حالياً" تحت مستوى 600 ألف الأدنى منذ ستة أسابيع.وأضافت أن عدد الإصابات المشخصة في آخر 24 ساعة بلغ 14522 حالةً تعادل 3ر8 في المئة من الفحوصات اليومية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 1977370 حالةً منذ تفشي الجائحة.// انتهى //22:07ت م0205

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