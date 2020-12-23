

مدريد 8 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

سجلت إسبانيا 178 وفاة و12386 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت بذلك إلى 1842289 حالةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 49698 حالةً منذ بداية الأزمة الصحية.

// انتهى //

21:58ت م

0204



مدريد 8 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واسسجلت إسبانيا 178 وفاة و12386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت بذلك إلى 1842289 حالةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 49698 حالةً منذ بداية الأزمة الصحية.// انتهى //21:58ت م0204

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 178 وفاة و12386 جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.