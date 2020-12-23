السعودية اليوم / "الصحة" تسجّل 500.178 شخصاً لأخذ لقاح كورونا



الرياض 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة حتى اليوم 500.178 شخصاً عبر تطبيق صحتي، يرغبون بأخذ اللقاح المعتمد ضد فيروس

وحثت "الصحة" المواطنين والمقيمين على التسجيل، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت مأمونية اللقاح وفاعليته نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وحدّدت الصحة الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاماً وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم "40" ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة بالإضافة إلى من لديهم اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأشارت إلى أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تتجاوز أعمارهم 50 عاماً; بالإضافة إلى بقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو ، السكري ، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 – 40.

وأبانت الصحة أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

// انتهى //

21:49ت م

0200



الرياض 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة حتى اليوم 500.178 شخصاً عبر تطبيق صحتي، يرغبون بأخذ اللقاح المعتمد ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، منذ بدء إعلان الوزارة للتسجيل الثلاثاء الماضي.وحثت "الصحة" المواطنين والمقيمين على التسجيل، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.وأكدت مأمونية اللقاح وفاعليته نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.وحدّدت الصحة الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاماً وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم "40" ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة بالإضافة إلى من لديهم اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.وأشارت إلى أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تتجاوز أعمارهم 50 عاماً; بالإضافة إلى بقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو ، السكري ، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 – 40.وأبانت الصحة أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.// انتهى //21:49ت م0200

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الصحة" تسجّل 500.178 شخصاً لأخذ لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.